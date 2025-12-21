余家昶捨身擋刀「淪首位亡魂」！孤留80歲老母：還不知情 15年友曝為人

記者簡榮良／台北報導

1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文一連串失控行徑，釀4死11傷。其中，57歲余家昶生前義勇肉搏阻止、捨身擋刀成為首位罹難者，各界花束湧入悼念：謝謝您守護台北。據悉，其80歲老母至今還不知情，照常參加社區健走活動，處境令人心疼，里長囑託各界，別驚擾到老人家，目前喪事由妻子及2名女兒處理。此外一名自稱余家昶15年的好友也細數他的為人，字裡行間滿是不捨。

57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，捨身擋刀身亡，成為首位罹難者，各界花束湧入悼念：謝謝您守護台北。（圖／翻攝畫面）

是憤恨、也是危機，一起隨機殺人將週五下班放鬆氣氛瞬間捲入煉獄。27歲嫌犯張文現身台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。其中，57歲余家昶在捷運站孤身肉搏張文，成功阻止更大傷亡，自己的背部卻遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治，成為首位罹難者。

57歲余家昶在捷運站孤身肉搏張文，成功阻止更大傷亡，自己的背部卻遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治，成為首位罹難者。（圖／翻攝畫面）

余家昶是證券公司員工，怎麼樣也沒料到，每日通勤搭乘的北捷會要了他的命。案發當天在台北車站近M7出入口處，面對持刀的張文，余男並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，最終因傷勢過重身亡，但也因他挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。

一名自稱余家昶15年的好友指出，余男是一位資深的理財高手，平時往返桃園與台北兩地通勤，個性勤奮好學，除了精通股票專業知識，對命理也有深入研究。在同事與客戶眼中，他是位無私熱心、樂於教導他人的「正義好人」，就是一個這麼樣的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小，文末也提及：「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得」。

證券員工肉身阻張文，網友慟：謝謝您守護台北。（圖／翻攝畫面）

余男設籍於桃園市龍潭區中興里，中興里長彭石松受訪時表示，昨天下午余先生的8旬母親仍有參加里辦公處舉辦的活動，推測余母可能還不知道兒子遇害，家屬也特別拜託先不要驚擾老人家，相關慰問需等家人點頭同意。喪事目前由妻子及2名女兒著手處理。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

