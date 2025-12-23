余家昶捨身擋阻攔張文！ 7年好友哽咽：原本能保命

台北市 / 綜合報導

57歲的「余家昶」，在張文攻擊事件當下，捨命攔阻 凶 嫌，打亂他的計 畫 ，卻不幸喪命，讓外界感到遺憾；我們也獨家找到，余家昶生前在證券界的好朋友，他在受訪時數度哽咽，也透露余家昶平時筆電包包不離身，但看到網路上，他跟張文對峙的影片時發現，余家昶的身上並沒有包包，感嘆如果是有筆電在身上，搞不好可以擋下張文的攻擊，甚至保住一命。

斑駁泛黃的老照片，一家人和樂融融，只是25年前，照片中的這位年輕人，現在變成大家口中的超級英雄，余家昶母親說：「家昶這一個啊。」指著兒子以他為榮，日前 凶 嫌張文，在北車、中山，犯下大規模隨機攻擊，事發當下，余家昶路過此處，見義勇為上前擋下，更大規模的死傷，但也失去寶貴性命，而生前余家昶是投資操盤手，這消息讓證券業的好友們，相當不捨。

廣告 廣告

余家昶證券友人劉先生說：「嗯...，我想這樣，我個人認為，我個人覺得余先生，不可以白白犧牲，他必須要喚起社會的一些什麼，他今天走了是走了沒錯，但是，我們必須要把社會的網，用得更穩固。」劉先生和余家昶相識將近七年，對於突如其來憾事難以釋懷，不過劉先生還提到，余家昶身為財經專業人士，為了操盤筆電包包不離身，看到當下跟張文的對峙影片，發現他身上沒有包包，也許是為了減輕重量，也可能是沒有看到，張文手上有其 他 武器，才會放下身上可能保命的筆電包。

余家昶證券友人劉先生說：「他(余家昶)那天有背大包包，他背大包包的時候他是，把它往後放下，往後放下的時候，他才會輕，人往前衝，所以他如果知道他(張文)有凶器的話，可能當時沒有看到他有凶器，他如果知道，他有凶器的話，他應該包包應該要往前。」如果帶著筆電包對峙張文，能否為余家昶求得一線生機，將是好友中心永遠的疑問。

原始連結







更多華視新聞報導

獨！ 余男生前證券友人赴靈堂致意 憶：他性情開朗

不捨！北車獻花.卡片悼余家昶 民眾哽咽泛淚

以兒子余家昶為榮！ 余媽媽：不怨恨張文 別怪罪他父母

