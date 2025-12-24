余家昶捨身救人亡 張善政曝「大愛」：家屬回捐善款給市府助人

「1219台北無差別攻擊案」中的北車英雄余家昶，當天準備回桃園老家，不幸遇上凶嫌張文準備行凶，因挺身而出制止而喪命。立院已通過提案協助余家昶入祀忠烈祠，桃園市長張善政昨日回應，余家昶的戶籍在桃園，所以依照規定，余家昶可以入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，預計115年春祭辦理。

張善政今（24）日在記者會上受訪時還透露，事發後有不少善心人士捐款給余家，但余家人非常溫暖，「他們覺得說他們經濟狀況還可以，所以把這個捐款又回捐到我們市府，讓市府對於更需要捐助的朋友來運用這筆捐款」。張善政親自感謝家屬大愛，市府也會好好運用這筆捐款，也補充余家昶下禮拜六在台北的公祭，自己會親自去參加。

