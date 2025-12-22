余家昶捨身救人亡 80歲老母得知死訊：以他為榮

台北市 / 綜合報導

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，其中設籍桃園市龍潭區57歲的余家昶，第一時間英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸遭受嚴重穿刺傷不治，成了首位遇害民眾，而他年邁的母親得知兒子不幸離世後非常難過，一直以淚洗面，但也堅強地表示會慢慢釋懷。

打開手機的訊息，看著兒子每天傳來的早安，余媽媽表示，兒子都會固定時間打來跟她視訊，也會傳自己的照片報平安，事發當天打了十幾通電話給兒子，他都沒有接就知道事情不妙了。余媽媽還說兒子從小就是非常孝順的孩子，知道他救了很多人，真的以他為榮。

另外，對於外界的關心，余媽媽表示目前生活上沒有問題，希望外界不要太過打擾。

