余家昶捨身救人 北車設牌致敬

為紀念在隨機攻擊案中阻擋犯嫌喪命的余家昶，北捷在台北車站往Ｍ８出口的通道牆面設置永久紀念牌。（北捷公司提供，中央社）

本報綜合報導

余家昶去年在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌喪命，台北捷運公司為表達對其最深的敬意，在台北車站往Ｍ８出口的通道牆面設置永久紀念牌，十三日由副市長林奕華及北捷董事長趙紹廉等代表參與揭示儀式。

「余家昶先生見義勇為殉難紀念」牌面以中、英雙語記載。紀念牌上寫著，余家昶在危急時刻見義勇為、捨己救人，義行令人動容，盼正氣長存、浩然永在，英勇精神永垂不朽。

北捷提醒，紀念牌設置處是旅客進出車站的重要動線，請民眾不要在現場放置花束或物品，維持走道暢通與安全。