余家昶捨身救人 8旬母流淚堅強稱「以兒為榮」

台北捷運上週五(19日)，發生連續攻擊，造成四死十一傷，其中57歲設籍桃園市的余家昶，第一時間，在台北車站，英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中，不幸遭受攻擊，傷重不治，是整起案件當中，第一名遇害的民眾，他年邁的母親，得知兒子不幸離世後，非常難過、以淚洗面，但她也堅強地表示，以兒子為榮，會慢慢釋懷，現在只希望兒子能進忠烈祠，她就很欣慰了。

余家昶母親說：「那天出事(隨機攻擊事件)，問觀世音菩薩，余家昶沒事嗎，我跟祂說話，祂眼睛睜大大地看著我。」痛失愛子以淚洗面，里長將余媽媽攬入懷裡，希望能給她一點力量，回想起案發當時的地點，是大兒子固定的回家路線，余媽媽當時就隱隱不安，一顆心懸著直到接獲噩耗。

余家昶母親說：「為(以)他為榮啦，但是我身為媽媽，心就真的很痛，(家昶)他會走路的時候，(爸爸)早上要上班，(爸爸)他就帶著(家昶)他去(忠烈祠)，晚上再帶著他回來，(家昶)他就有這個正義感啦，他就從小就是憨膽憨膽，如果有遇到(狀況)，他都衝第一這樣啦。」

難過地打開手機訊息，看著兒子每天傳來的早安圖，固定時間也會打來跟她視訊話家常，或是傳自己的照片報平安，事發當天打了十幾通電話給兒子，都沒接就知道事情嚴重了，但余媽媽很堅強回憶長子余家昶，打從會走路開始就跟著爸爸，到忠烈祠上班從小看英雄故事長大。

余家昶母親說：「做人就要做對社會有用的人，我們不要做社會上的壞事，對不對，所以他就...不會講...，現在希望他能進忠烈祠，我就很欣慰了啦。」

桃園市民政局副局長賴嘉美說：「本市余姓市民英勇救人，不幸罹難，桃園市政府將在尊重家屬的意願，及相關制度規範下，盡力來協助家屬，爭取相關的認定以及表揚。」余媽媽知道家昶救了很多人，以他為榮也感謝外界的關心，現下希望兒子能進忠烈祠，讓更多人記得他的捨身救人。

