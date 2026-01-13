余家昶捨身阻汽油彈引爆 北車M8設置永久紀念牌

余家昶紀念牌揭示儀式。圖：北捷提供

為感念余家昶於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，台北捷運公司在捷運台北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶最深的敬意與懷念，今(13)日由台北市副市長林奕華及北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余家昶永垂不朽的精神。

紀念牌提到，「余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。」

由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，北捷提醒，現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

據悉，余家昶是桃園人，經家屬同意，余家昶將於今(115)年春季正式入祀桃園忠烈祠。此外，家屬在悲慟中仍婉拒了外界的各項捐款，更將中壢仁海宮捐助的200萬元善款悉數回捐給桃園市府，希望能轉給社會上更需要的弱勢族群。

