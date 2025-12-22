余家昶擋刀亡 軍中學弟：昔談鄭捷案他曾說會出手

連曾經在軍中的學弟也不捨前來獻花悼念余家昶。（圖／東森新聞）





為了阻止張文，余家昶不幸失去寶貴生命，不只北車有不少民眾送上鮮花卡片，感謝余家昶挺身而出，拯救了無數人生命。曾經在軍中的弟兄也帶著鮮花來追悼他，甚至透露說，以前鄭捷案的時候，余家昶就說過，如果他遇到了這種事情，絕對會出手。

拿著鮮花閉眼低頭，放上花束後雙手合十，心中默念對余大哥的不捨，民眾哽咽淚喊，要不是余大哥的勇敢，自己和孩子可能都會受傷。

悼念民眾：「我孩子是在他那班的捷運的下一班，就是說他剛好，如果沒有余大哥的話，他就會在事發那個捷運上。」

悼念民眾：「我們每天都會經過這邊，尤其那個時間是我跟小孩子上下班、上下學的時間，然後他拯救了我們，因為我重回這個現場，所以就會有點...很...。」

19日傍晚5點多，張文在北捷M8出口附近亂丟煙霧彈、隨機攻擊，57歲的余大哥奮勇擋刀，也阻止了張文在北車更大型的犯案計畫。現場除了鮮花還有不少卡片，包含英、日、韓、越南，用文字感謝他的奮不顧身。連曾經在軍中的學弟，也不捨前來獻花悼念他。

余家昶軍中學弟林先生：「覺得不公平的社會事情，像我們聊天泡茶喝酒的時候，他就會拿出來講啊，（之前鄭捷的時候他也有聊到一些），有有有，他說像這種人渣，如果這種事情讓我碰到，我絕對出手，他就這樣講。」

不只見義勇為，余家昶每天來往桃園台北之間，勤奮生活，從事金融工作，有股票專業，也熟悉命理知識，直爽個性，親友們都很喜歡他。

余家昶軍中學弟林先生：「以我學長來講，他那個心是從小就這樣子，從我認識到現在，滿富有正義感的人。」

危險時刻守護無數生命，余大哥捨己為人的精神，溫暖無私，英勇行為被世人永記心中。

