余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了

民眾獻花悼念勇士余家昶。（圖／黃耀徵攝）

近日北捷台北車站及中山商圈發生的隨機傷人事件，社會各界震驚之餘，也向一位英勇攔阻兇嫌的男子致上最高敬意。57歲的余家昶，為桃園地區通勤上班族，案發時毫不猶豫地挺身阻擋嫌犯，卻不幸遭刺重傷身亡，舉國為之動容。

事發於21日傍晚，當時嫌犯張文在捷運站區犯案，群眾驚慌逃離之際，唯有余家昶選擇上前制止。據檢警相驗報告指出，他在衝突中胸口遭利器刺入，刀鋒貫穿左側肺葉並刺中左心房，傷勢過重當場身亡。警方與檢方皆表示，余男行為明顯符合「見義勇為」的典型案例。

外界一度傳出余家昶為保全人員，但隨後由其親友出面澄清。他實為一名資深理財專家，退伍後便進入金融界任職，平日於台北101商圈附近工作，並每日從桃園通勤至台北。據稱，余家昶為人正直、學識豐富，深具正義感，面對突發事件願以身犯險，其英勇事蹟令人動容。

事發翌日，捷運台北車站M7出口周邊，出現大量民眾自發前來獻花與留言卡片，表達追思與感念。許多留言寫著「真正該被記住的名字」、「勇士當為義鬥爭」等字句，網路社群也掀起一波對余家昶致敬的風潮，讚揚他以生命保護他人，實為台灣英雄。

此外，余家昶的30年摯友林姓男子昨日也親赴現場致意。據《民視新聞網》報導，林男表示兩人因服兵役而相識，多年情誼未曾中斷。林男回憶，早在十多年前的鄭捷事件發生後，兩人曾私下討論若遇類似情況是否會出手制止，當時余曾堅定表示「一定會挺身而出」。如今，這句話成了他以生命實踐的誓言。

林男含淚向老友敬禮：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太……你已經不年輕了……。還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」

