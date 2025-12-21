余家昶擋張文卻喪命 好友現身：10幾年前說的話，今天實現了

現年27歲的張文，本月19日在北車、中山商圈犯下縱火、隨機殺人案，當時57歲男子余家昶奮力阻攔對方，結果卻不幸遭刺身亡。媒體報導，余家昶的好友昨天現身北捷，也回憶起兩人聊天的話，余曾提到「若遇類似事件將會阻止」，如今好友感慨：「10年前說的話，你今天實現了…。」

台北捷運台北車站19日下午發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

余家昶平常會從桃園、台北通勤下班，事發當天，他下班後一如既往地從大安站搭捷運到北車，孰料卻遇到張文進行無差別攻擊，眾人逃跑的瞬間，他選擇站出來，用肉身阻擋對方，未料卻遭刀刺中，左側肺葉直達左心房斃命。

媒體報導，余家昶生前現職於金融業，是一名資深的理財操盤手，案發隔天，也有不少人現身案發地點獻花，向他生前所做的事情致上敬意。

《民視》報導，余家昶一名從當兵起就認識30年的好友林先生，昨天也現身北捷致意，他回憶起當年鄭捷事件發生後，余曾表明，若有遇到類似的事件，一定會挺身阻止，如今余家昶因其英勇舉止喪命，令他不捨地說：「10幾年前講的話，你今天實現了…。」

張嫌在台北車站投擲煙幕彈。（圖／翻攝畫面）

北捷重大治安事件造成多人傷亡。（圖／翻攝畫面）

