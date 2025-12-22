余家昶攔阻張文喪命！8旬母以他為榮 盼能入忠烈祠

捷運台北車站M7出口民眾獻花願逝者安息。 圖/取自蔣萬安臉書粉專

[Newtalk新聞] 台北捷運台北車站內與中山站外馬路上19日發生砍人攻擊事件，連同兇嫌張文在內造成4死11傷，其中，一名57歲男子余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，阻止進一步傷亡，卻在過程中不幸遭刀刺傷重不治。余家昶母親聽聞消息後相當難過，但也表示自己以兒子為榮。

余家昶從事金融相關行業，每日通勤台北上下班，案發周五傍晚下班準備返家，經過台北車站捷運站碰上了帶著大批汽油彈、煙霧彈的張文，余家昶挺身而出制止張文，使張文攜帶的汽油彈起火當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大。但也因余家昶挺身上前阻擋，被張文以刀具刺進要害，送醫後傷重不治。案發後一天，北捷M7出口附近湧入大量獻花、卡片來致敬這位英雄。

余家昶的8旬母親告訴媒體，余家昶過往若有事無法回老家，都會打電話說，但這個週末她沒接到電話，當她看到新聞報導提到阻擋張文的男子姓余、57歲、從事金融工作，心裡就感覺應該是自己的兒子，儘管媳婦擔心她傷心，沒有立刻告知，但心中總有不好預感，沒想到還是發生不幸。

余母坦言，至今仍難以接受孝順的兒子離世，但也強調「以兒子為榮」，認為兒子的舉動，救了很多人。

余母透露，余家昶從小個性耿直、很會照顧人，因為是軍人子弟、充滿熱血正義，父親是上校，小時候就常跟著父親到桃園忠烈祠，小時候就很講義氣，遇到不平時，往往衝第一個上前理論。她也希望兒子未來能入祀忠烈祠。

