余家昶是證券公司VIP客戶! 營業員:若去餐敘可能躲劫

社會中心／黃國誠 郭文海 台北報導

57歲余家昶，在北捷奮勇阻止張文丟擲煙霧彈，肉身擋刀、不幸喪命，讓人不捨，通告藝人「柴克」過去準備考試的時候，都會跟余家昶在同一間咖啡店，余家昶還曾經勉勵他，只要「贏過昨天的自己」就好，而余家昶的證券業朋友也說，當天有約他吃飯，但余家昶沒參加，事後得知遇難，大家都很不捨。

過去的辦公室，昔日余家昶的身影，如今已經看不到，曾經一起在證券中心話家常，營業員內心滿是不捨。證券商營業員籃小姐表示「他是把他後背包拿掉，他就衝過去制止他，很感慨說如果他那一天，他的後背包沒有拿下來的話，他也許不會受這麼重的傷，不會就走掉這樣。」證券商營業員林小姐表示「我們都不想要承認這件事，我們說不會不會，可是到了深夜，跟他一起同行的同事，就證實說就是他。」

余家昶曾是證券公司VIP客戶 營業員曝「若做這件事」能躲劫

證券商營業員原打算邀約余先生聚餐 無奈營業員和余先生後來沒赴約（圖／民視新聞）

57歲的余家昶，是台北市一家證券中心的VIP客戶，平常會獨自看盤交易，案發當天，原本有同事約他吃飯，或許赴約就有機會躲過一劫。證券商銷售襄理劉先生表示「發生事情是禮拜五，其實我們邀約他的營業員，去參加一個聚餐，如果當時候他們有答應的話，可能就可以避開這個憾事。」性情開朗的余家昶，會看命理、也愛閱讀，平時有空，還會跑到券商附近的咖啡廳，窩在那裡寫字，通告藝人柴克，過去準備考試期間，時常和他「不期而遇」。藝人柴克表示「每次都帶著一本，類似那種記事本大小的小書，拿一支筆像寫書法一樣，他寫字的手勢非常漂亮。」

事發現場不少紀念花束 幼稚園小朋友童言童語轉達謝謝伯伯保護大家打壞人（圖／民視新聞）

過去益師益友的余先生，如今不幸遇難，那個熱愛分享命理，見面會互相微笑的大哥，卻再也見不到面，讓柴克感慨萬千。藝人柴克表示「他知道我在考試，我現在想起來真的是超感動，（頭皮）會發麻的那種，他說不用贏過所有人，只要贏過昨天的自己就好。」台北捷運M7事發地點旁，不少人獻上鮮花，寫上小卡紀念捨身救人的余家昶，有韓國的遊客，留言願逝者安息，也有西瓜班的小朋友，童言童語透過老師文字轉達，謝謝伯伯保護大家打壞人，也因為余家昶的善良和勇敢，才能拯救更多人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

