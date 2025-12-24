余家昶母婉拒捐款！杜汶澤致敬：你也是英雄 改捐1單位

港星杜汶澤宣布將麵館1日收入捐給家屬，不過已經被婉拒。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）





27歲通緝犯張文19日在捷運台北車站、中山站隨機殺人，57歲的余家昶奮不顧身阻擋而喪命，英勇事蹟令人動容。港星杜汶澤日前宣布將麵館的1日收入全數捐給家屬，不過昨（23）日他透露已經被余媽媽婉拒。

杜汶澤在社群平台表示，先前透過秘書請桃園市議員彭俊豪詢問余家昶家屬聯繫方式，隨後議員回應，「其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」讓杜汶澤忍不住直呼「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」

杜汶澤見狀也決定將善款以余家昶的名義，捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余家昶對社會的愛，幫助有需要的在地人士，「余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！」

