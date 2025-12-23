余家昶母痛失愛子「不怨張文」！不要指責他父母

張文父母首度道歉。（圖／TVBS）

台北隨機殺人案，余家昶犧牲自己的性命，保護周邊的人，展現無比勇氣與大愛精神！桃園市政府將於明年春季安排余家昶入祀忠烈祠，以表彰他捨身救人的崇高精神。面對這起震驚社會的慘案，張文父母首度跪地道歉，余家昶母親則表示不怨恨對方父母，認為責任在兇嫌本人。然而，對於失去家人的受害者家屬來說，這場悲劇已造成無法彌補的傷痛。

在這起隨機殺人案中，57歲的余家昶挺身制止張文，用自己的生命阻止了更大的傷亡。面對張文父母的道歉，余家昶的母親表示，事情是張文自己做的，與他父母沒有關係，她不會怨恨他們。她認為張文可能是因心理不舒服才發生這樣的事，並指出張文比鄭捷還恐怖。他也祝福張文的父母身體健康、萬事如意，大家全國平安。

余家昶的母親雖以兒子為榮，但要走出喪子之痛並不容易。她感嘆說，她的兒子與張文素不相識，但她並不怨恨張文。她也表達了對現今社會安全的擔憂，認為出門在外讓人心慌慌的。桃園市政府為表彰余家昶忠義的精神，依循家屬意願，將在明年春季將他入祀忠烈祠。

張文在台北車站與中山商圈的暴行共奪走三條無辜性命，造成11人受傷。其中，一名只是路過誠品西南店門口的蕭姓騎士也無辜殞命。蕭姓騎士的姊姊這幾天接連留下字條，表達對弟弟的思念與不捨，寫道「敬善良又努力向上的你，我們全家都愛你，真希望能替你擋這一切」。提到冬至無法團圓，她更是無法克制眼淚。

張文在行兇後斷氣，所有責任似乎都落在其父母身上。張文被解剖的這一天，沒有任何受害者家屬到場。對死者親友來說，張文父母的道歉可能已經來得太遲。畢竟，張文奪走的不只是生命，更是破碎無數家庭。

