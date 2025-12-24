余家昶母親籲停止獵巫凶手家屬 王婉諭：最艱難、也最偉大的善意

凶手父母下跪，向社會大眾道歉。（鏡報林煒凱攝）

台北捷運、中山站近日發生隨機殺人案件，引發社會震驚與高度關注，當時嫌犯帶著大批汽油彈、煙霧彈在北車犯案時，英雄余家昶挺身制止，事後不幸喪命。時代力量黨主席王婉諭在臉書發表長文，從一名母親、也是受害者家屬的身分出發，談事件帶來的沉痛反思，呼籲社會在憤怒之餘，別忘了理解與預防，貼文引發廣泛共鳴。

王婉諭引用影集《我們與惡的距離》中的經典台詞指出：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」她坦言自己無法完整看完該劇，因為每次打開都忍不住落淚，而這句話卻像烙印般留在心中。

看到凶手父母下跪道歉，為何如此沉重？

王婉諭提到，看到新聞畫面中，凶手年邁的父母在鏡頭前下跪道歉，蒼老顫抖的身影讓她整晚難以平靜。她直言，身為受害者家屬，也許一輩子都無法同理加害者，但身為母親，卻無法不為另一對父母的絕望落淚感到沉重。

孩子犯下大錯，父母該不該道歉？

她指出，理性上，成年的孩子必須為自己的行為負完全責任；但感性上，父母難免被「我養出了殺人犯」的巨大罪惡感吞沒。她理解凶手父母選擇出面道歉，這或許是為人父母最本能、也最心碎的承擔方式。

肉搜家屬，真的能讓社會更安全嗎？

針對外界對加害者家庭的肉搜與指責，王婉諭懇切呼籲停止獵巫。她強調，這不是淡化事件，也不是忽視家庭背景的重要性，而是認為在情緒宣洩後，社會更需要的是「真相與完整理解」。

悲劇之前，是否曾有其他選擇？

王婉諭指出，一個人的崩壞絕非一朝一夕，生命史的爬梳雖然痛苦，卻是必要且專業的工程。究竟是在家庭、學校、職場，還是軍隊中，哪些環節失守，才讓悲劇一步步發生？她認為，這正是司法與行政機關必須找出的答案，也是預防下一次悲劇的關鍵。

受害者家屬的寬容，為何更令人動容？

文中，她特別提到受害者余先生的母親，在凶手父母道歉前就公開表示，希望社會不要再苛責對方父母，並祝福他們能放下、平安過日子。王婉諭形容，這樣的理解是一種極其艱難、卻無比偉大的決定。

最後，王婉諭以一句用生命換來的體悟作結：「請珍惜每一天。」她呼籲大眾把時間留給父母、孩子與所愛之人，不吝於擁抱、道歉、道謝與道愛，因為沒有人知道，明天與意外哪一個會先到。她感嘆，生而為人很幸福，卻也很不容易，盼社會在傷痛中，找到不再重演悲劇的可能。

