余家昶為制止凶嫌不幸喪命 蔣萬安：盼入祀忠烈祠、北捷設置紀念碑

57歲男子余家昶在台北車站上前制止嫌犯，避免汽油彈點燃造成更大傷亡，最後卻遭刺殺喪命；台北市長蔣萬安今說，希望余能夠入祀忠烈祠。（圖／董孟航攝）

台北捷運台北車站、中山站19日爆發隨機攻擊事件，釀4死11傷，57歲男子余家昶在台北車站上前制止嫌犯，避免汽油彈點燃造成更大傷亡，最後卻遭刺殺喪命。台北市長蔣萬安今（21日）說，市府會頒予褒揚狀，也會向中央申請褒揚令，並盼余能夠入祀忠烈祠；也會在北捷設置紀念碑，對余家昶見義勇為的行為表達最高感佩。

蔣萬安今主持1219事件緊急維安應變小組會議，會後受訪時表示，針對傷亡者的補償機制，分為犯保協會、保險理賠、相關撫卹3面向，昨已提到捷運公司確定保險理賠500萬元外；針對余家昶制止凶嫌而喪命，今則確定根據協助逮捕嫌犯自治條例，給予600萬撫卹金，後續市府也會持續跟包括誠品南西協調保險理賠，並協助犯保協會補償。

廣告 廣告

蔣萬安也說，1219事件發生後，有許多市民朋友在第一現場或透過網路媒體看到報導畫面，心理產生恐懼不安，市府即刻規畫從明天開始，在捷運公司1樓大廳，由臨床心理師公會、諮商心理師公會，以及志工朋友現場協助民眾專業諮詢，盼讓民眾恐慌心情能夠平復。

蔣萬安強調，針對余家昶在第一時間即刻制止凶嫌，市府會頒予褒揚狀，也會協助向中央申請褒揚令，並希望余家昶能夠入祀忠烈祠，北捷也會選擇在捷運站合適地點設置紀念牌，對余見義勇為的行為表達最高感佩。



回到原文

更多鏡報報導

見義勇為卻慘死刀下 獻上鮮花卡片「願逝者安息」

北捷隨機砍人時「為何路人不跑」？王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱

北捷隨機攻擊釀4死11傷「張文父母要變賣家產賠償？」律師解析關鍵