余家昶爸爸策劃忠烈祠 他捨己救人「將入祀」...85歲母哭了

捷運台北車站、中山站19日發生重大攻擊案，含凶嫌張文共有4人身亡，其中首位罹難者為57歲的余家昶，他為了阻止張文燃放汽油彈造成更多傷亡，不幸遭刺身亡。今（22）日立法院通過臨時提案，若家屬同意會將余家昶入祀忠烈祠，余母淚訴，她已故丈夫（即余父）過去在國防部任職，曾參與忠烈祠的策劃，常帶著年幼的余家昶一起工作。

余家昶捨身救人成了英雄，民眾呼籲其英勇行徑應該入忠烈祠，對此，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都表示，將向中央申請褒揚令，並協助入祀忠烈祠；台北捷運公司亦將為余家昶設置紀念碑。

對於喪子余母雖然心痛，但看到新聞說他救了很多人，非常以他為榮、感到安慰，憶起兒時的余家昶，余母透露，余家昶自幼性格耿直、憨憨呆呆的，但是很勇敢、喜歡幫助人，而余父生前擔任軍職在國防部上班，曾經參與忠烈祠的策劃工作，也常常帶著小余家昶到忠烈祠上班，大家都很疼他。

據了解，余家昶在金融業工作，每天桃園、台北往返通勤，每週六都會回到桃園老家探望85歲的母親。余母表示，上週五事發後她雖然感覺怪怪的，但沒有第一時間收到噩耗，隔天透過新聞得知更多消息，加上兒子沒有按時回家，開始擔心可能是兒子出事了，打給媳婦確認，但對方擔心她老人家身體承受不住，不忍告訴她實情，直到里長登門探望才知道兒子殞命。

