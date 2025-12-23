余家昶生前常訪咖啡廳曝 常客不捨：非常溫暖的人

台北市 / 綜合報導

這次隨機攻擊案件中，為了救人、英勇犧牲的英雄余家昶，不只富有正義感，身邊的人也說，他是個非常溫暖的人！他生前常常到一家咖啡廳，一個人坐著閱讀、寫字，後來有一位常客，經常與他巧遇，見到面就會互相微笑，就算彼此不知道姓名，但他們還是會聊天，陪伴對方寫字讀書，這回意外離世，這名客人柴克也說，這麼善良的人怎麼會遇到這種事？寧可他不要這樣做，希望他平安回家。

記者甘媄心說：「位於捷運信義安和站附近，這間連鎖咖啡廳，就是余家昶先生，生前常來的咖啡店，店內常客說，他常常選擇，坐在最底部的位置看書，而且一看就是好幾個小時。」

一個星期來三到四天，通常余先生都會下午報到，一個人坐在角落閱讀寫字，因為距離上班地點走路就能到，偶然之下和併桌的常客，對到眼相視而笑，久而久之就成了忘年之交。

咖啡廳常客柴克說：「(他常穿)，運動服，然後都會滾邊，螢光滾邊的運動外套，然後穿比較合身的牛仔褲，然後他拉鍊都拉到這裡，就是跟那天在北捷那個畫面一樣，我就又再回去看就覺得，真的是他，就是，我覺得很麻。」

就算連對方姓名都不知道，但常常見面看到熟悉身影，還是一眼就能辨別出來，當時還是考生的柴克透露，兩年前首次遇到余先生，有他陪著一起讀書到備考，暖心的鼓勵為他打氣不少。

咖啡廳常客柴克說：「我是覺得他來的時候，我就會比較定得下心，我會覺得，好像我的朋友來了，我們可以一起讀書，我在讀書，他在寫他的東西，很好親近，我一直在想，這麼善良的人，怎麼可能這樣，我覺得寧可他不要這樣做，我希望他可以平安地回家。」

柴克不諱言，余先生有如他的心靈導師，眼神和笑容都很溫暖，到現在還是無法置信，因為救人就此離開人世，即便不捨也把這段偶然的緣分，當作這位英雄先走一步。

咖啡廳常客柴克說：「我其實一直不覺得他離開了，他每次離開咖啡廳，他都會跟我說『我要離開了』然後點個頭，微笑這樣，所以，我覺得他會一直在我們心中。」

