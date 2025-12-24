余家昶用命擋下恐攻「捐款湧入」 母回捐桃市府…杜汶澤：余家風骨令人敬佩

在北車勇敢攔阻張文的英雄余家昶（右）。余家婉拒各界捐款。資料照，右圖取自杜汶澤臉書



震驚社會的台北市隨機殺人案件，兇嫌選在人潮眾多的台北車站捷運地下道，以及中山站百貨商圈犯案，讓外界驚嚇不已。過程中，兇嫌第一時間遇到剛剛下班正要回家的57歲余家昶，他英勇阻擋汽油彈引燃，保護了無數的生命與家庭。對此，桃園市府已宣布將余家昶入祀忠烈祠，市長張善政表示，近日善心人士捐款給余家，但余母已把善款回捐給市府。另外，定居台灣的港星杜汶澤日前宣布，將旗下麵館1日收入捐給余家，但因余母已婉拒捐款，因此以「余先生」名義改捐其他慈善單位。

杜汶澤表示，因余母婉拒捐款，也宣布「小杜麵館」將把原本預計捐贈的款項，改以「余先生」的名義捐贈予「華山基金會」龍潭愛心天使站。杜汶澤透露，他先前透過秘書請託桃園市議員彭俊豪尋求家屬聯繫方式，得知余先生是龍潭人，議員回覆：「他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」

杜汶澤得知後深受感動表示：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」他認為在無助與黑暗的社會中，余家人的風骨如同點點光芒，令人由衷致敬。

桃市府昨天也表示，在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

張善政今天表示，余先生因為戶籍在桃園市，市府依照忠烈祠的規定，會讓余先生入祀桃園市的忠烈祠。張善政也說，桃園市有些善心人士捐款，但余家非常溫暖，覺得自己的經濟狀況還可以，所以把捐款回捐給市府，讓市府未來對於需要被捐助的朋友，可以運用這筆捐款，他要特別感謝余先生的家屬；至於余先生的公祭下周六將在台北舉行，屆時他會去參加。

