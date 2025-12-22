余家昶用生命擋下汽油彈攻擊 8旬母忍悲：以他為榮...但心真的很痛

余家昶在捷運北車站挺身擋下汽油彈攻擊，成功避免更大範圍傷亡，自身卻也不幸犧牲。讀者提供



台北車站19日發生無差別隨機攻擊事件，其中57歲的余家昶先生，由於在事件中奮勇挺身阻止嫌犯行兇，最終不幸喪命。據了解，事發後80歲的老母親第一時間還不知道兒子喪命，卻隱約覺得情況不對，直到看到電視才得知愛子喪命。談及兒子的英勇行為，余母強忍哀傷表示「以他為榮」，他救了很多人，但也坦言儘管為他感到驕傲，「但是當母親的，心真的很痛。」

據了解，高齡80歲的余母膝下育有3子，其中余家昶相當孝順，每個周末都會固定返回桃園老家探望，並載她去吃飯、拜拜，每天也都會傳訊息聯絡。不過19日出事後，隔天卻不見兒子身影，當時心中就有警覺，直覺愛子出事了。余媽媽表示，雖然大家都瞞著她，但當天她看新聞，一看到有一名死者是「57歲余姓男子」，加上也連繫不上兒子，心中早有不好的預感。

廣告 廣告

得知兒子是為了阻擋張文攻擊民眾，挺身而出後才遭砍喪命，余母淚崩表示余家昶從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子，在那樣混亂的時刻，依孩子正直的本性，絕不可能坐視他人受害，「我以他為榮，但是我當老母的，心真的很痛。」

余母透露，余家昶爸爸早期在忠烈祠工作，她也常常跟著去，從小就在爸爸的教育下，對任何事情都有助人為樂的精神，她也從余家昶小時候就對他耳提面命「做人就要當對社會有用的人，不要去當壞人」。如今碰到這種事，余母表示會慢慢釋懷，期盼兒子可以入忠烈祠，這樣就很歡喜了。

余家人也回憶，當天媒體已經大篇幅報導北車發生攻擊事件，大家看到後急忙撥打電話給尚未返家的余家昶，沒想到卻接連轉入語音信箱，家屬接連撥打十多通，卻始終無人接聽，當下不安的預感在空氣中擴散，最終接到的卻是醫院通知命危的殘酷消息。

這起慘劇讓余家陷入難以形容的低氣壓，目前家屬正低調處理後事，同時透過管道懇請社會大眾給予空間，切勿前往打擾，讓母親與家人能在安靜的環境中整理情緒，送這位守護社會的英雄走完最後一程。

更多太報報導

立院內政委員會通過臨時提案 盼將余家昶列入忠烈祠

余家昶肉身擋刀亡！好友淚提鄭捷案：10年前的話你實現了

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職