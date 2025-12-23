余家昶確定入祀忠烈祠 張善政：115年忠烈祠春祭期間舉行入祀儀式

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北車站中山商圈 12月19日發生無差別攻擊傷人案，造成4死11傷，桃園市民余家昶在通勤途中，遇見兇嫌投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，卻在過程中不幸殞命。事發後，桃園市政府即與家屬聯繫關懷，並表達為表彰忠義精神，協助申請入祀忠烈祠，後依循家屬意願，於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。

北車英雄余家昶告別式，預計1月初在台北市第二殯儀館舉行。桃園市政府表示，余家昶先生以生命實踐忠烈精神，其行誼展現「正義守護」的最佳典範，桃園市政府依循家屬意願原則下，全力協助相關程序，報請中央審議，辦理入祀忠烈祠事宜。

民政局說明，余家昶入祀儀式預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意，追思其壯烈成仁、扶危拯溺的精神，並期藉由其英勇事蹟，傳承忠義價值，永植人心。

桃園市長張善政也在社群平台中發文表示，「向余家昶先生致上最高敬意，入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影」，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政指出，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

