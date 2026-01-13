余家昶紀念牌今揭示 不鏽鋼材質象徵英勇精神永不朽

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，台北捷運於北車B1層通往M8出口的通道牆面設置紀念牌，表達對余家昶的敬意與懷念。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，家屬3日為英勇抵抗凶嫌的罹難者余家昶舉辦告別式，台北捷運規畫於北車B1層通往M8出口的通道牆面設置紀念牌。台北市副市長林奕華、台北捷運公司董事長趙紹廉13日出席揭示儀式，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余家昶永垂不朽的精神，也表達對余家昶最深的敬意與懷念。

為感念余家昶義行，北捷去年耶誕節於台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性悼念牆供民眾緬懷致意，現場留有大量花束與紙條弔念。北捷統計，實體悼念牆經掃描統計A4版面共590張、線上悼念留言則有1355筆；立法院內政委員會也在去年12月22日通過臨時提案，在尊重家屬意願下依「褒揚條例」，由其戶籍地桃園市政府提報辦理入祀忠烈祠。

台北市副市長林奕華、台北捷運公司董事長趙紹廉13日出席揭示儀式。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

林奕華今天與趙紹廉率相關主管出席紀念牌揭示儀式，感念余家昶於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神。北捷提醒，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，提醒現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

紀念牌全文為，余家昶先生見義勇為殉難紀念，余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。正氣長存，浩然永在。願先生安息，英勇精神永垂不朽。

