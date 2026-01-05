余家昶紀念牌完成製作 蔣萬安：將設置在台北車站B1的M8出口

蔣萬安表示，余家昶的紀念牌已經制作完成，將會擺在台北車站B1的M8出口，目前是這樣規劃，一定尊重家屬的決定跟意願。圖為余家昶3日舉辦告別式。（圖／林冠吟攝）

北捷1219無差別攻擊事件中，57歲的余家昶奮勇阻止行兇的27歲男子，避免造成更大傷亡，卻在過程中不幸身亡。台北市長蔣萬安今（5）日表示，余家昶的紀念牌已經設計好了，相關文字內容以及設置期程都持續跟家屬保持聯絡，一定尊重家屬的決定，後續會跟家屬了解希望設置時間及相關確認內容，地點就在台北車站B1的M8出口。

蔣萬安今日上午出席「115年度市長與里長有約-大同區」活動前受訪表示，第二場與里長有約來到大同區，一直以來大同區各項建設都持續在進行，包括除了都更八箭還有防災型都更，所以讓大同區包括斯文二期終於順利簽約，從斯文三期到二期完成簽約，斯文一期持續在整合跨過門檻，希望讓都更加速持續推進。

另外，蔣萬安說，淡水河岸改造工程，現在也如火如荼在進行，這也是大同區里長非常關心可以帶動整體大同區發展，捷運的建設六線齊發2.0，里長很關心的民生汐止線也延伸到大稻埕，希望納入捷運路網，以及透過多條捷運線的連接轉乘，讓大同區過去是交通運輸的末端現在成為重要的交通節點。還有聯醫中興院區醫療大樓的興建工程，及里長關心的很多校舍改建，包括大同國小、雙連國小等等，都會藉由今天座談，持續聆聽里長意見在基層持續推動符合里民市民的建設。

媒體詢問，中央政府總預算未審查，相關補助建設經費都沒下來，蔣萬安回應說，「我們還是很希望行政院好好跟立法院溝通，台北市一定會努力確保市民權益讓服務不中斷。」

至於有關余家昶的紀念牌規劃，蔣萬安表示，余先生的紀念牌，捷運公司已經設計好了，也已經完成製作，相關文字內容以及設置期程都持續跟家屬保持聯絡，一定尊重家屬的決定，這部分因為余先生的告別式才剛完成，後續會跟家屬了解希望設置時間及相關確認內容。

蔣萬安並表示，地點就在台北車站B1的M8出口這裡，目前是這樣規劃，一定尊重家屬的決定跟意願。

至於有關選舉話題，蔣萬安強調，離選舉還有很長一段時間，今天持續在基層跟里長還有所以地方領袖見面，持續聽取地方意見來推動各項市政建設。

