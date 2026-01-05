余家昶紀念牌製作完成 蔣萬安：規劃設在北車B1層M8出口

台北市長蔣萬安出席台北市長蔣萬安出席「大同區市長與里長有約」。(記者王藝菘攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運去年12月發生連續攻擊事件，英勇抵抗嫌犯身亡的余家昶告別式3日圓滿完成，關於家屬參與設計的紀念牌進度，市長蔣萬安說，牌面已製作完成，規劃設置在台北車站B1層M8出口，但一切仍需尊重家屬意願和決定。

蔣萬安早上出席大同區與里長座談會前受訪表示，余先生的紀念牌，捷運公司都已設計好，已經完成製作，相關設置期程，持續和家屬溝通，也會尊重余家的決定。

蔣萬安說，余家昶的告別式甫結束，後續再向家屬了解並確認希望設置的時間等細節內容，目前規劃地點位於台北車站B1層的M8出口，但也一定會尊重家屬意願。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

基隆某大樓老翁10樓墜落命危 送醫搶救中

營區內2度性侵同袍害染梅毒 陸軍航特部士官被判7年重刑

