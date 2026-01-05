余家昶紀念牌設計好了！蔣萬安曝設置地點：台北車站B1、M8出口

政治中心／綜合報導

北捷1219無差別攻擊事件中，57歲的余家昶奮勇阻止行兇的27歲男子張文，避免造成更大傷亡，但自己卻在過程中不幸身亡。許多民眾事後到捷運公司設置在台北車站的悼念牆，追思寫下感謝紙條，或獻上鮮花致意，活動已在本月2日結束，余家昶也在3日舉行告別式，而為了感念他的英勇事蹟，台北市長蔣萬安今（5）日透露余家昶的紀念牌已經設計好了，將會遵循家屬決定跟意願，未來會設置在台北車站B1的M8出口。

上午蔣萬安出席「115年度市長與里長有約-大同區」活動前受訪表示，第二場與里長有約來到大同區，一直以來大同區各項建設都持續在進行，包括都市更新除了都更八箭還有防災型都更，所以讓大同區包括斯文二期終於順利簽約，從斯文三期到二期完成簽約，斯文一期持續在整合跨過門檻，希望讓都更加速持續推進。

蔣萬安說，淡水河岸改造工程，現在也已經如火如荼正在進行，這也是大同區里長非常關心可以帶動整體大同區發展，捷運的建設六線齊發2.0，里長很關心的民生汐止線也延伸到大稻埕，納入捷運路網及透過多條捷運線的連接轉乘，讓大同區過去是交通末端現在成為重要的交通節點。還有聯醫中興院區醫療大樓的興建工程及里長關心的很多校舍改建，如大同國小、雙連國小等等，都會藉由今天座談持續聆聽里長意見在基層持續推動符合里民市民的建設。

媒體詢問，中央政府總預算未審查，相關補助建設經費都沒下來，蔣萬安回應說，「我們還是很希望行政院好好跟立法院溝通，台北市一定會努力確保市民權益讓服務不中斷。」

媒體也詢問余家昶的紀念牌規劃，蔣萬安表示，余先生的紀念牌，捷運公司已經設計好了已經完成製作，相關文字內容及設置期程都持續跟家屬保持聯絡，一定尊重家屬的決定，這部分余先生的告別式才完成，後續會跟家屬了解希望設置時間及相關確認內容。

蔣萬安也透露設置的地點就在台北車站B1 M8出口這裡，目前是這樣規劃，一定尊重家屬的決定跟意願。

另外，蔣萬安又被問到選舉話題，他仍強調離選舉還有很長一段時間，今天持續在基層跟里長還有所以地方領袖見面，持續聽取地方意見推動各項市政建設。

