余家昶紀念牌 擬設北車M8出口

台北市隨機傷人事件中，死者余家昶捨命阻止犯嫌燃燒整箱汽油彈，家屬3日舉行告別式，台北車站悼念牆上的留言貼、卡片送至告別式會場，彰顯余家昶英勇事蹟。（本報資料照片）

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，家屬3日為英勇抵抗凶嫌的罹難者余家昶舉辦告別式，台北捷運近期已規畫於北捷車站設置紀念牌，台北市長蔣萬安5日表示，牌面已經設計製作完成，預計設置在台北車站B1的M8出口，但一切皆會尊重家屬的決定與意見。

隨機攻擊事件後，為感念余男義行，立法院內政委員會去年12月22日通過臨時提案，在尊重家屬意願下依「褒揚條例」，由其戶籍地桃園市政府提報辦理入祀忠烈祠，蔣萬安也曾對此回應，台北市將頒發褒揚狀，也會協助向中央申請褒揚令。桃園市長張善政後來證實，市府在取得家屬同意後，將安排余男入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令。

北捷在去年耶誕節於台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性悼念牆供民眾緬懷致意，現場留有大量花束與紙條弔念。北捷統計，實體悼念牆經掃描統計A4版面共590張、線上悼念留言則有1355筆，並於上周六告別式當天送往台北懷愛館。

蔣萬安昨提到，北捷已設計且完成製作余家昶紀念牌，後續相關文字內容和設置期程都將持續跟家屬保持聯絡，也一定會尊重家屬的決定。目前余家昶的告別式剛完成，也會和家屬了解希望設置時間及相關確認文字內容，目前規畫設置的地點預計在台北車站B1的M8出口，但仍會尊重家屬決定與意見。