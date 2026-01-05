余家昶紀念碑就在北車M8出口 蔣萬安鬆口：已設計好

蔣萬安到大同區和里長對談。（圖／東森新聞）





為了備戰2026 年連任台北市市長，蔣萬安2026年一開始，便深入基層與里長座談。今（5）日他特別前往大同區，儘管板塊相對偏綠，仍全程開展親和力，更頻繁使用台語與在地里長溝通，同時也鬆口余家昶紀念碑將放置於北車M8出口。

蔣萬安在致詞時感性地表示，大同區對他而言不只是選區，更是現在的「家」。蔣萬安：「每一次來到這，我都覺得很開心，因為我現在住在大同區，昨天早上我也帶著我的孩子到建成公園。」

蔣萬安更細數在地的美食地圖，講話之餘口水都快滴下來了。蔣萬安：「我常常去大龍峒吃鹹粥，到大橋頭吃米糕，一碗海陸湯，還有慈聖宮吃魷魚標，大同區是最有人情味、最有溫暖的地方。」

蔣萬安隨即提到1219隨機攻擊事件中捨身救人的英雄余家昶，說明紀念碑最新細節，雖然余家昶的告別式剛結束，但市政府感念他的義行，已完成紀念牌的規劃，預計會把紀念碑放在台北車站M8出口，也就是事發地點，到時候民眾可以到場紀念余家昶先生。

余家昶紀念碑。（圖／東森新聞）

蔣萬安：「余先生的紀念牌，捷運公司都已經設計好，也已經完成製作，那相關的文字內容以及設置的期程，我們都持續跟家屬保持聯絡。」

不過針對TPASS議題，現在中央的補助款都沒有下來，所以台北市的TPASS很有可能就補助到一月底，蔣萬安也說，希望行政院積極和力發願來積極溝通。

