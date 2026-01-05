生活中心／陳堯棋 陳聖翰 SNG 台北報導

1219隨機攻擊事件，英勇阻擋兇嫌卻不幸喪命的余家昶，北捷公司規劃設置紀念牌表揚，今天（5日）台北市長蔣萬安首度證實，紀念碑已設計完成，就設在捷運台北車站M8出口附近，但何時對外揭牌，將尊重家屬決定。

民視記者陳堯棋：「為了紀念1219隨機攻擊，見義勇為卻不幸喪命的余家昶先生，目前北捷公司已經設計好紀念碑，並設立在(捷運)台北車站的M8出口，但確切的揭碑時間，仍有待家屬確認。」M8出口手扶梯下來B1層，一塊磁磚大小紀念碑，用黑布蓋著，上面還綁著兩塊藍色緞帶，儘管用紅龍圍起來，但有高雄北上的遊客路過，嗅出端倪，拿出手機拍照留念。

余家昶紀念碑製作完成 蔣萬安:規劃設在北車B1層M8出口

余家昶紀念碑製作完成，路過民眾拍照留念。（圖／民視新聞）

民眾：「我覺得很期待(紀念碑)，這樣子的位置剛剛好，因為這個方位剛好是面向案發的地方，我今天可以經過這個地方，然後看到它在準備的樣子，我就覺得很窩心。」民眾：「來來往往的(行人)，以不要去妨礙到通行為主，但是又有紀念性，這是很值得做的事。」余家昶紀念碑設置在人來人往的捷運站出口，紀念碑並非採用傳統的直立式石碑，而是採用類似壁畫的方式，以不妨礙通行為原則，但也有民眾擔憂，前方有廣告燈牆擋住，擺放位置跟大小似乎不夠顯眼。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

民眾：「我其實不會注意到，我覺得那(紀念碑)太小了，我會以為是壁畫。」民眾：「可以放大一點。」民眾：「如果在旁邊有放一個，小小的告示，就大概講述一下是什麼事件會更好。蔣萬安強調，揭碑時間尊重家屬決定，目前北捷公司正持續溝通，盼望盡早亮相，讓全體國人共同悼念這位英雄。





