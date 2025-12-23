余家昶義勇阻凶嫌殞命！母憶他兒時勸「這樣很傻」 是否進忠烈祠遺孀這樣說
北捷台北車站、中山站一帶在19日發生隨機攻擊事件，27歲的張文行兇後墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇。而首位罹難者是57歲的余家昶，他勇敢肉搏凶手遭刺死，但也中斷了張文的犯行，為民眾爭取到逃跑的時間。余母回憶自己的兒子，表示他自小就有助人為樂的精神，遇到別人吵架也會出面伸張正義，而她也多次勸誡兒子「這樣很傻」。
回顧案情，張文在19日下午5時24分帶著大批自製汽油彈前往捷運台北車站M7出口，途中丟出4枚煙霧彈，還企圖點燃汽油彈。余家昶見狀趕緊上前阻止卻遭刺殺身亡，送醫搶救後不治身亡。張文的犯行被余男中斷後，返回旅館重整，再於晚間6時38分前往北捷中山站進行第二次攻擊，丟擲煙霧彈後即揮刀砍殺路人，最終在晚上7點42分於誠品南西店墜樓，傷重送醫搶救後死亡。
根據《三立新聞網》報導，張文屠刀下首個被害人，余家昶是證券公司員工，挺身阻止凶嫌為周邊民眾爭取了逃跑的寶貴時間，因背部遭到猛砍，傷及肺部、心房傷重不治。他的死訊第一時間被家人隱瞞，但80歲的母親從新聞公布的死者姓名、年齡感覺有異，甚至當下打了10通電話皆轉入語音信箱，原本還抱持可能還活著的想法，如今以孩子義勇之舉為榮。
余母也透露，余家昶從小個性耿直，以家庭為重，才3歲時就常跟在上校退伍的父親身後在忠烈祠幫忙工作，養成了熱心助人的性格，遇到別人吵架總會挺身而出，而余母深知兒子的脾性，曾多次告誡他「你這樣很傻」。如今余家昶見義勇為阻止凶嫌喪命，余母以兒子為榮，並強調自己生活無虞，不需要社會協助。余家昶的朋友也提到，他精通股票和命理，也善於打太極拳，個性仗義，在11年前鄭捷犯下北捷殺人案曾表明「遇到一定會阻止」，沒想到如今真的實現諾言。
余家昶的義舉也被公眾討論，是否要立紀念碑和入祀忠烈祠，台北市社會局長在22日下午與同仁一同前往靈堂，與余家人討論相關事宜時，遺孀只盼能「隨時都可以看看老公」，也會擲筊詢問祂的意見是否入祀。
