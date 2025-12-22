余家昶肉身擋刀亡！好友淚提鄭捷案：10年前的話你實現了

北捷M8出口民眾自發性獻花。資料照。李政龍攝



27歲男子張文19日犯下震驚社會的隨機砍人案，他起先在台北車站施放煙霧彈，被57歲男子余家昶阻擋，導致彈箱起火，張文因而作罷。過程中，余家昶不幸被刺傷身亡。他昔日同袍悼念，透露余家昶10多年前曾說過遇到事情一定會挺身而出，如今真的實現了。

外界一度傳出余家昶是保全人員，後澄清他實是一名資深理財專家，平日於台北101商圈附近工作，每天從桃園住家北上通勤。事發當天，他一如往常搭捷運下班，在北捷M7出口附近見到張文行徑，挺身攔阻，卻遭長刀貫穿左側肺葉直達左心房，搶救不治。

張文在北捷通道丟擲煙霧彈。翻攝畫面

張文攻擊行徑遭到余家昶阻止，攜帶的汽油彈因而起火，打亂張文計畫，避免更大傷亡。讀者提供

這幾天，許多民眾自發性前往事發地點獻花寫卡片致意，還有人留下「勇士當為義鬥爭」的布條，也有網友呼籲，余家昶才是這起事件「真正該被記住的名字」。

與余男相識30多年的好友林姓男子昨天也到現場悼念。據《民視新聞網》報導，兩人服兵役時認識，10多年前鄭捷事件發生時，余家昶堅定地說，如果遇到類似的情況，「一定會挺身而出」，讓好友哽咽感嘆：「10幾年前講的話，你今天實現了……」直言余男的勇敢，會讓大家永記在心。

