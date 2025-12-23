余家昶肉身擋刀殞命！提及收魂魔張文⋯親友1句話惹淚：別太苛責他父母

記者石明啓、林昱孜／桃園報導

余家昶為了阻止張文，奮力以肉身擋刀殞命。(圖／翻攝畫面)

台北車站、中山商區19日發生隨機殺人事件，包含兇嫌張文在內，一共釀成4死11傷，死者57歲余家昶肉身阻擋張文點燃汽油彈，慘死對方刀下，家屬心碎卻以他為榮；提到奪命兇嫌張文，余家人說，遇到這種事情，也只能放下，外界不要過度苛責張文父母，相信他們也不好受。

8旬老母親雖驕傲，卻因為失去兒子而心碎痛哭。（圖／記者石明啓攝影）

57歲余家昶在證券公司工作，台北、桃園兩邊跑，這次在通勤途中，碰上張文實行殺人計畫，他勇搏持刀嫌犯，成功阻止了更大傷亡，但卻倒臥血泊中身亡，龍潭8旬老母永遠等不到兒子回家。

8旬老母親直至22日才知道，北捷攻擊事件中死亡名單中「57歲余男」就是自己兒子，她心痛心碎，但也為捨身救人的兒子，感到驕傲。軍人子弟余家昶，在父母嚴格教育下，個性耿直、有正義感，阿姨悲嘆，「我都說遇到就趕快走就好，怎麼⋯⋯；事情碰到就有堅強，也不是大家願意」。

提及張文，余家昶阿姨認為，兇嫌父母應該也很難過，希望外界不要過度指責。（圖／記者石明啓攝影）

提及奪走另外3人性命的兇嫌張文，余家昶阿姨說，媽媽是心最痛的人，不敢代替她說什麼，但是發生這樣的事情，會讓人不知道要怎麼教小孩，也只能說父母沒有教好，但希望外界不要太苛責張文父母，他們應該也是很難過。

張文,余家昶,桃園,兇嫌,北車,中山商圈,台北（圖／記者石明啓攝影）

