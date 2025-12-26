余家昶肉身擋刀殞命！網友製AI圖致敬 家屬5點聲明曝光：勿繼續合成

余家昶家屬感謝大家關懷，但盼外界勿過度打擾。

余家昶以肉身阻止張文行兇因而殞命，網友紛紛前往事發地點獻花悼念，感謝其英雄行徑，網路上有流傳網友自製AI圖來緬懷他，其家屬今（26日）透過律師發生5點聲明，感謝社會大眾關心外，也希望別再傳播相關合成圖，並謝絕任何媒體約訪，顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

余家昶家屬聲明如下：

一、本人之先夫(父) 余家昶先生於民國114年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！

二、然迄今部分媒體朋友以文字或影音方式曝光本人之姓名、相貌及各項先夫(父) 余家昶先生身後事宜之細節等情，已使本人不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。特此敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

三、此外，本人知悉社會大眾基於感念先夫(父) 余家昶先生見義勇為之行為，自行合成先夫(父) 余家昶先生及家屬照片之方式於網路平臺散佈或公開，以表達緬懷之意，本人對此均甚為理解與感謝，然請顧慮本人仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。

四、另社會各界藉各管道向本人表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫(父)敬謝之意，本人籲請得以先夫(父) 余家昶先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

五、本人併於此重申未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。

