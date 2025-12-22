余家昶肉身擋張文喪命 30年好友慟：11年前的話實現了

北捷19日發生隨機殺人案造成4人死亡，在台北車站挺身而出、英勇阻止兇嫌的57歲余家昶不幸喪命，大批網友在社群上發起「真正該被記住的名字是余家昶」，向這位英雄致敬，而與他相識30年的好友透露，早在鄭捷案發生後，余家昶便曾說過「如果遇到，一定會制止」，10多年前的話，如今實現了。

捷運台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人案，57歲的余家昶在台北車站挺身而出，英勇制止嫌犯張文點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命，事件發生後，許多民眾前往台北車站獻花、留言致意，悼念這位以生命守護他人的英雄。

此前一度傳出余家昶是北捷保全人員，但實際上他是一名股市操盤手，一名與他相識15年的摯友在社群平台Threads上分享，余家昶每天往返桃園與台北工作，生活勤奮踏實、始終充滿幹勁，在家人眼中，他是體貼的好丈夫，也是孩子心中的好父親。

根據《民視新聞網》報導，余家昶相識30年的好友林先生受訪時表示，兩人是在服兵役期間結識。當年鄭捷案發生後，余家昶當時曾說「如果遇到，一定會制止。」沒想到多年後這句話竟然成真，讓林先生不禁感慨「10幾年前講的話，你實現了。」

大批網友也在社群上發起「真正該被記住的名字余家昶」的號召，認為這起案件發生後，最該被記得的是見義勇為的英雄，而非是犯案的兇嫌。

