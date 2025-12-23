余家昶英勇出面遭砍死 余母喊「不怨張文」：社會不要再苛責父母

張文穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供



震驚國際的台北市隨機殺人案件，上週五19日27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，57歲民眾余家昶見到張文圖謀不軌，立即上前制止阻擋，余家昶成為張文刀下第一名死者。對此，余媽媽今天（12／23）受訪表示，事情是張文做的，跟他爸爸、媽媽沒有什麼關係，懇求社會大眾不要再去指責他的父母。

余媽媽表示，不清楚張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。

至於兒子遭張文砍死，余媽媽更慈悲地表示「沒有怨他」，認為張文應該是有什麼心理不舒服，才發生這種事，她強調希望大家都要平安、要提高警覺，「現在的社會就是不一樣」。同時余媽媽也謝謝全台的關心，她為兒子感到光榮，而現在唯一的希望就是看到兒子進入忠烈祠。

另外，張文父母今天也出面致歉，甚至雙膝下跪表示，「張文犯下滔天大禍，對社會成嚴重損害，對受害人家屬造成無法彌補的傷害，我們想在此說聲對不起，再說一聲對不起，接下來全力配合司法調查。」

