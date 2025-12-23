余家昶英勇擋刀親戚不捨 母婉拒捐款被讚「英雄」

英勇的余家昶，家人全都難以接受他的驟然離世。（圖／東森新聞）





張文連續攻擊事件，造成4死11傷，英勇的余家昶，第一時間上前擋刀，成功阻止更大傷亡，卻成了首位遇害者，家人全都難以接受他的驟然離世，對此港星杜汶澤，得知消息後，決定捐款幫助余媽媽，不過被余媽媽婉拒；而網紅柴克也接受訪問，他說以前在咖啡廳經常遇見余家昶，他是個非常溫暖和藹的人。

親戚好友站在家門前，懸著焦慮的心，互相擁抱安慰，想起再也見不到家中最孝順的余家昶，就這樣天人永隔，瞬間留下不捨的淚水。

余家昶親戚阿姨：「我心裡也難過，心裡也有牽掛，這個就是...，我姐姐心最痛。」

原來新聞畫面中那個捨身阻止張文攻擊的英勇男子是自家人，23號一早親戚全都前探望，身為余家昶的阿姨相當心痛希望時間能倒轉，余家昶救人前，也應該要先保護好自己。

余家昶親戚阿姨：「遇到了不然怎麼辦，要堅強不是大家願意的。」

談到兇手張文，余家親戚感嘆，怪不了他的父母，只遺憾沒把孩子教好。

余家昶親戚阿姨：「小孩子沒有教好，你要怎麼講，他也無可奈何，爸爸媽媽也很難過。」

回顧事發過程，余家昶當下即便身受重傷，依舊奮勇上前攔阻，港星杜汶澤感念他的勇敢，決定捐款給他的家人，不過馬上被余媽媽婉拒，雖然錢無法直接捐助余家，但最後依舊決定將款項捐助給，華山基金會延續余大哥對社會的愛，而同樣受過余大哥幫助的還有他。

瑞典籍網紅柴克：「然後我到現在不敢相信，我覺得其實很難過，然後也覺得我不敢相信這是真的，我覺得他沒有離開過，因為他離開的時候，他都會對我微笑，所以我一直把他當成他可能會去進修...他去進修吧。」

瑞典籍網紅柴克說過去經常在信義區咖啡店讀書，和也經常泡咖啡店的余家昶相識結緣，他也透露過去余家昶經常鼓勵他分享財經和命理知識，如今再也見不到他溫暖笑容，但余家昶的鼓勵會永遠留在他心中。

