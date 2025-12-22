余家昶英勇殞命 余媽媽欣慰又心碎

北捷隨機攻擊案，余家昶為制止嫌犯傷重不治。余母二十二日對兒子救了很多人表示很安慰，但身為母親，失去兒子令她難過心都碎了。

二十七歲張文在北捷隨機傷人，設籍桃園市的五十七歲余家昶為制止傷重不治。余媽媽二十二日表示，余家昶救了很多人她很安慰；但身為母親，失去兒子令她難過心都碎了。

八旬的余媽媽表示，事發後親友擔心她難過都沒有告知，第一時間也的確沒想到會是自己的兒子。上週余家昶沒有回家，也沒有打電話，她心裡就開始緊張感到「碰碰跳」，還特別向家中的觀世音菩薩及土地公祈求保佑。直到前一天看到電視新聞報導，心裡就感覺應該是自己小孩。她打電話給媳婦，媳婦擔心她傷心也沒有告知，沒想到還是發生不幸。

余媽媽指出，余家昶的父親曾擔任軍職、參與策劃忠烈祠，當時就常帶著年幼的余家昶一起工作。家裡從小家教嚴格，還曾被三個兒子抱怨家教太嚴，但她認為「如果沒有把你們教好，以後做壞事怎麼辦？」余家昶雖然從小憨憨呆呆，但很孝順、勇敢，小時候就很講義氣、有助人的精神，打架常常跑第一。她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。

對於是否需要社會如何協助？余媽媽堅強地表示「不用」，從事軍職的先生去世後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給他四千元花用及國民年金，平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧好自己。

張文隨機殺人案，台北市長蔣萬安希望見義勇為身亡的余家昶能入祀忠烈祠。內政部長劉世芳說，余家昶是桃園市民，可能要跟桃園市政府商量，她覺得蔣萬安的提議非常好。立法院內政委員會二十二日也通過臨時提案，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。

內政委員會上午進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，朝野立委關切余家昶入祀忠烈祠一事。劉世芳指出，會尊重家屬，由於余家昶原籍在桃園，如果桃市府願意按照「挖土機超人」林鴻森的方式辦理，「我們願意全力協助」；內政委員會提案表示，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

該起事件送醫傷病患共計十五人，四人死亡，十一人傷病。衛福部表示，五人繼續留院；仍有一人在加護病房救治，未完全脫離險境。

張文隨機攻擊案震驚社會，此案是否與境外勢力有關？內政部長劉世芳二十二日說，到目前為止，跟國外或是境外比較沒有相關，唯一有關是網路上出現模仿犯。

至於外界建議重大事件發放細胞簡訊示警。劉世芳強調，不反對北市府向政院災防辦申請，但像此案因不清楚嫌犯動向，須考量貿然發布是否引起不必要恐慌，且簡訊必須有參數確認發送對象與範圍，明確告知民眾疏散方向位置，否則恐會造成二次災害。