余家昶英勇殞命「是否入祀忠烈祠？」 遺孀：擲筊問夫意

台北車站及捷運中山站19日發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文持刀與煙霧彈攻擊民眾，造成4死11傷。57歲的余家昶在搏鬥中犧牲，以肉身阻止了嫌犯進一步使用汽油彈行兇，避免更大規模的悲劇。他的英勇行為引發社會各界深切哀悼，也有要將余家昶入祀忠烈祠的討論，對此，余男妻子表示，會擲筊問問丈夫意見。

根據警方調查，張文在雲端的犯罪計畫書顯示，在北捷丟完煙霧彈後，準備用一整箱汽油彈犯案，多虧當時57歲的余家昶挺身而出，才阻止後續悲劇發生，壯烈犧牲引發外界不捨。

據《三立新聞網》報導，台北市社會局長22日下午前往余家昶靈堂慰問，並與家屬討論捷運站設置紀念牌及入祀忠烈祠的可能性，余太太表示，會透過擲筊詢問祂的意見，對於外界關心，她低調致謝。

據了解，余家昶生前精通股票與命理，擅長太極拳，育有兩名設計系畢業的女兒。朋友回憶，他性格仗義，早在11年前鄭捷犯下北捷殺人案後就曾說過「遇到一定會阻止」，如今這份勇氣付諸行動，成為守護眾人的英雄。

與余家昶相識15年的摯友楊先生也在網路發文追憶，表示案發當天上午才與他互相問候，未料傍晚就天人永隔。他是妻子眼中的好丈夫、孩子心中的好父親，在最混亂的時刻挺身而出，用生命換來更多人的安全。楊先生感嘆：「我非常不捨，少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己，家昶，我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心。」並認為「這份義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

