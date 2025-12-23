即時中心／高睿鴻報導

年僅27歲的通緝犯張文，日前接連前往台北車站、捷運中山站附近發動恐怖攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌，更持長刃隨處砍人，全案共釀4死11傷，震驚社會各界。其中1名死者、57歲的余家昶，在北車為了阻擋張文，不幸遭刺死；後來更傳出，他還破壞掉兇手的汽油彈，使其無法製造更慘重的傷亡。余男的英雄事蹟很快傳遍社會，余母今（23）日也對此表示，現在唯一的希望，就是兒子能進入忠烈祠。

余母坦言說，雖然對於兒子離世，感到非常難過，但自己還是有信仰、相信活菩薩；最近也有很多師父告訴她，一定要開心一點、將身體顧好，大家可以一起為余家昶念佛。余母接著表示，很感謝這麼多人關心余家，全世界、全台灣人都在關心；她也知道，很多人聽到兒子的壯烈事蹟，都不禁落下眼淚，所以自己也為余家昶感到很光榮。

廣告 廣告

快新聞／余家昶英勇犧牲！擋張文扔汽油彈 母痛喊：「這件事」成唯一希望

北車英雄余家昶的母親。（圖／民視新聞）

不僅感謝民眾、感謝全國同胞，余母還說，也要感謝總統賴清德、台北市長蔣萬安等人的幫忙；另也有聽聞，台北市將來可能會有余家昶的紀念碑、銅像，因此自己也有一個心願，就是看見兒子進入忠烈祠。

回想當時的情況，余母仍是心有餘悸，直言說，當時是交通高峰期、很多上班族在附近行動，如果余家昶沒有阻擋張文，也許今天會有更多人犧牲。此外，她也呼籲行政院長卓榮泰、蔣萬安等人，雖然都有弔唁余家昶，自己也非常感恩、知道他們很有心，但依舊呼籲，政府有必要做老百姓的守護者，一定要避免這樣的事情繼續發生。

原文出處：快新聞／余家昶英勇犧牲！擋張文扔汽油彈 母痛喊：「這件事」成唯一希望

更多民視新聞報導

跨年不鬆懈！高市警實地兵棋演練 動員逾1200人力維安滴水不漏

《鐵路法》修正三讀通過 攻擊鐵路人員致死可判無期徒刑

余家昶阻張文不幸喪命！余母淚吐「一句話」全網鼻酸

