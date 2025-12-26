余家昶英勇阻凶殞命！妻女最新聲明曝光 盼延續「愛與勇氣」

即時中心／梁博超報導

日前台北車站、中山站一帶商圈發生隨機砍人事件，首位罹難者為57歲余家昶，他在第一時間挺身阻擋凶嫌，卻遭刺穿心臟不治，英勇義行讓人動容。今（26）日上午余家昶的遺孀與2位女兒透過律師發表聲明，強調感謝各方關懷與支持；同時也表達婉謝各方捐款，若欲表達敬謝之意，得以余家昶先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，「讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落」。

余家昶家屬聲明全文如下：

一、本人之先夫（父）余家昶先生於民國114年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！

二、然迄今部分媒體朋友以文字或影音方式曝光本人之姓名、相貌及各項先夫（父） 余家昶先生身後事宜之細節等情，已使本人不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。特此敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

三、此外，本人知悉社會大眾基於感念先夫（父） 余家昶先生見義勇為之行為，自行合成先夫（父） 余家昶先生及家屬照片之方式於網路平臺散佈或公開，以表達緬懷之意，本人對此均甚為理解與感謝，然請顧慮本人仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。

四、另社會各界藉各管道向本人表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫（父）敬謝之意，本人籲請得以先夫（父） 余家昶先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

五、本人併於此重申未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。

