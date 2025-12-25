即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站一帶日前發生隨機砍人事件。首位罹難者為57歲余家昶，他第一時間挺身阻擋凶嫌，卻遭刺穿心臟不治，英勇義行引發社會動容。余家昶為銘傳大學經濟系校友，校方與海內外校友今（25）日前往靈前致意，肯定其捨身守護他人的精神，並表達深切哀悼，盼其勇氣成為社會典範。

日前27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站周邊及誠品南西店內，接連投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機砍人，最終墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。

廣告 廣告

其中，首位不幸罹難者為57歲的余家昶，他在第一時間挺身而出試圖阻止嫌犯行凶，卻遭長刀刺穿心臟，當場喪命。其英勇行徑曝光後，引發上萬網友不捨與哀悼。

快新聞／北捷英雄余家昶殞命 銘傳校友師生靈前致哀

捷運台北車站設置余家昶悼念牆。（圖／台北捷運公司提供）

據了解，余家昶為銘傳大學經濟系第二屆校友，1996年畢業，他與妻子皆為銘傳校友。銘傳大學對此深感哀痛，校方高度肯定其捨身救人的義行。今日，銘傳大學秘書長樊中原與夫人代表校方，前往台北市臥龍街界宿文化會所致意，向家屬表達最深切的關懷與慰問。

校務顧問兼校友服務暨資源發展處處長吳新興，也特別指派張榮農主任前往靈前致意。吳新興表示，海內外銘傳校友對余家昶校友的英勇行為致以最高敬意，並以這位校友為榮，認為其精神足為社會典範。

此外，銘傳大學經濟系學弟妹也自發製作追思卡片，獻給這位英雄學長，表達哀悼與敬佩之情。多位余家昶的同窗與師長，也陸續到場致意，緬懷這位在關鍵時刻挺身而出的老同學。銘傳大學校友總會理事林芳婕與顧問林妙影，也代表校友總會到場致哀。

而這起台北隨機攻擊事件中，另有一名銘傳會計系畢業校友不幸罹難，消息傳回校園後，令校方與海內外校友同感哀傷與不捨。

校方指出，余家昶生前只是平凡上班族，卻在危急時刻展現非凡勇氣。他為家人眼中的好兒子、好丈夫、好父親，也是朋友心中熱心正直、值得信賴的夥伴。銘傳大學表示，將永遠銘記余家昶校友的無私與勇敢，期盼其精神持續在校園與社會中傳承，成為守護彼此、關懷社會的重要力量。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／余家昶英勇阻凶殞命 銘傳校友師生靈前致哀

更多民視新聞報導

藍白共推「台灣未來帳戶」 邱議瑩樂觀其成：但請別惡擋財劃法

大風大浪還擾台！海巡署2度偵獲中國海警侵金門限制水域

旅客滿意度4.58星！桃機三航廈試營運告捷 今正式啟用

