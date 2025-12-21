余家昶英勇阻擋張文殉命！北捷將設紀念牌 蔣萬安：盼入忠烈祠

蔣萬安表示除了500萬元理賠，市府會再給予余家昶600萬元撫恤金，並向中央申請褒揚令，協助余先生入祀忠烈祠。（鏡報董孟航）

台北車站和南西商圈19日發生隨機砍人案，造成無辜民眾3死11傷，凶嫌張文最後墜樓身亡。首位罹難者57歲余家昶，當時在北車M7出口英勇阻擋張文，阻止傷亡進一步擴大，最後不幸傷重身亡。台北市長蔣萬安今（21日）表示，除了500萬元理賠，市府會再給予600萬元撫恤金，並向中央申請褒揚令，協助余家昶入祀忠烈祠。

蔣萬安今日上午召集市府各單位出席「1219事件緊急維安應變小組會議」，他會後受訪表示，這次事件中，第一時間在北車即刻制止、見義勇為的余先生，還有北車星巴克店員即時拉下鐵門保護客人，市府會頒發褒揚狀給余先生，也會協助向中央申請褒揚令，盼余先生能入忠烈祠。蔣萬安說，北捷會在捷運站找尋適合地點設置紀念牌，對余先生見義勇為的行為表達最高感佩。

蔣萬安還提到，今日會議討論後，除了北捷確定提供的500萬元保險理賠，另依台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，市府會再給予余先生600萬元撫恤金。市府後續也會繼續協助誠品南西保險理賠，同時協助犯罪被害者保護協會相關的補償程序。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

