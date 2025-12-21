余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

捷運台北車站M7出口民眾獻花合掌悼念英勇制敵不幸犧牲的余家昶。(記者王藝菘攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文在前天犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，他的手段雖然兇殘，可是在這場恐怖的事件中，首位被張文殺害者，其實相當英勇。這位被害人是余家昶，他不僅率先發現張文的犯行，更捨命攔阻、破壞了張文一整箱的汽油彈。今天有網友發文說，余其實並非保全，而是從事金融業，平時熱心助人，更希望他的義行永傳、入忠烈祠。

據了解，57歲余家昶平時住在桃園，他每天都會通勤來台北上班，上班地點在101大樓附近，從事金融相關工作。案發當天，他搭乘捷運紅線來到台北車站，打算轉乘台鐵回家，沒想到在北捷台北車站內巧遇到張文。

張文當時在北車內丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，余見到他的犯行，奮不顧身上前阻擋他點燃其他汽油彈，沒想到因此被張文揮刀攻擊而喪命。

警方說，此案中的死者除了57歲余男外，還有37歲王男與37歲蕭男。其中王男是兆豐銀行員工，當天下班後去誠品南西店逛街，當時王在4樓，遇到狂衝上來的張文，張文不分青紅皂白拿起刀子就往王身上刺，王臟器破裂、失血過多，傷重不治。

至於蕭男則是物業保全，當時要騎車去上班，行經案發地點的路口時，起先沒察覺張文異狀，還好心停下機車讓張文先行。沒想到他與張文對上眼，下一秒張文就拿起刀子朝他頸部攻擊，他大量失血後倒地而喪命。

