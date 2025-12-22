余家昶英勇阻攔喪命 80歲母心碎淚崩：以兒子為榮

民眾前往台北車站事發地點悼念受害者。（圖／黃耀徵攝）

台北市19日發生凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死（含嫌犯）、11傷悲劇，其中第一時間為了制止嫌犯而英勇挺身的57歲余家昶，因傷勢過重不治身亡。事發後80歲的余媽媽未即時得知噩耗，隔天下午仍如常參加里辦公處活動，看到電視後才得知愛子喪命。余母淚崩表示，余家昶從小就跟著父親在忠烈祠工作，富有正義感，坦言「為他感到驕傲，但是心真的很痛」。

警方深入調查張文的犯案計畫後，發現他原訂要先在台北車站M7出口投擲汽油彈、煙霧彈引發火勢並製造混亂，隨後持刀攻擊民眾，並接著轉往南京西路百貨公司，以相同模式攻擊至百貨內部。不過在他拖著裝滿汽油彈的行李箱準備於台北車站縱火時，遭余家昶當場制止，雙方在拉扯之下，行李箱內的裝置意外起火燃燒，導致汽油彈無法順利取出，張文隨後返回旅館補充裝備再出發至中山站。

而余家昶在上前制止後，遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。余家昶母親在得知噩耗後情緒相當悲痛，多日以淚洗面，並透露余家昶從小就是非常孝順的孩子，且每個週末都會固定返回桃園老家探望母親、個性耿直、很會照顧家人。

家屬透露，案發當天曾多次致電余家昶，撥打十多通電話但都未接聽，當下便有直覺狀況不對勁，隨後接獲噩耗。即便兒子遭遇不幸，余男母親仍表示「以他為榮」，認為孩子阻擋凶嫌攻擊民眾的行為救了很多人，但是自己當母親的心真的很痛。

余男母親坦言，余家昶從小受到爸爸教育，常常跟著去爸爸曾經工作的地點忠烈祠，因此對任何事情都具有助人為快樂的精神。「小時候我就耳提面命，做人就要當對社會有用的人，不要去當壞人」，余家昶也都很聽話會伸張仗義。如今發生憾事，余母表示會慢慢釋懷，期盼兒子可以入忠烈祠。

