余家昶見義勇為制止張文傷重身亡 余媽媽：很難過 心都碎了

27歲男子張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，造成多人死傷，其中見義勇為犧牲的57歲男子余家昶見義勇為，為制止嫌犯最終傷重不治。余媽媽今天表示，余家昶救了很多人，她感到很安慰，但身為母親，失去兒子還是令她很難過，「心都碎了」，親友擔心她傷心，因此都沒有告知，直到昨天看到新聞才知道這件事。

台北捷運19日發生隨機攻擊造成4死，其中57歲余家昶當時在北車M7出口附近發現張文犯行，當場見義勇為挺身制止，因此身受重傷，送醫不治。

余家昶設籍於桃園市龍潭區中興里，他8旬的母親上午接受媒體訪問數度哽咽，余媽媽表示，雖然心裡很難過但很以兒子為榮，余家昶救了很多人，她也很安慰，但身為一個母親，失去兒子還是令她很難過，「心都碎了」。

余媽媽說，事情發生後親友擔心她難過，因此都沒有告知，第一時間也的確沒想到會是自己的兒子。余家昶從事金融相關工作，居住在桃園，每天坐火車上下班，不菸不酒且作息準時，他不但每天都透過通訊軟體傳送圖片與媽媽道早安，每周六也都會準時在晚間6時30分前從桃園回老家。

余媽媽表示，上周余家昶卻沒有回家，以往不回家都會打電話說「阿母，我有事不回家」，這次也沒有，她心裡就開始緊張，還特別向家中的觀世音菩薩及土地公祈求保佑，直到昨天看到電視新聞報導男子姓余、57歲、從事金融工作，心裡就感覺應該是自己小孩，她打電話給媳婦，媳婦擔心她傷心也沒有告知。

余媽媽說，余家昶的父親曾擔任軍職、參與策畫忠烈祠，當時常帶著年幼的余家昶一起工作，家裡從小家教嚴格，還曾被三個兒子抱怨太嚴苛，但她認為「如果沒有把你們教好，以後做壞事怎麼辦」，余家昶雖然從小就憨憨呆呆的，但很孝順、勇敢，小時候就很講義氣、有助人的精神，打架常常跑第一，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。

對於記者詢問是否需要社會協助，余媽媽堅強表示「不用」，從事軍職的先生去世後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給他新台幣4000元花用，以及國民年金，平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧好自己。

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。