余家昶見義勇為擋張文 蔣萬安宣布頒褒揚狀協助入忠烈祠

台北市長蔣萬安表示將協助見義勇為的余家昶入祀忠烈祠。(圖：蔣萬安臉書)

1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。過程中第一位罹難的57歲余家昶，是因為見義勇為試圖阻止張文犯案，反遭刺殺身亡，台北市長蔣萬安今天(21)宣布，北市府會頒發褒揚狀，也會向中央申請褒揚令，協助入祀忠烈祠。在撫恤方面，除了北捷確定，對於亡者會有500萬的補償金。另外根據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，也會給予六百萬的最高撫卹。

據警方調查，這次無差別攻擊事件中，歹徒張文除了買好長短刀、煙幕彈、戰術背心等裝備，更準備了至少25顆的汽油彈。據他存在雲端的犯罪計畫書顯示，本來要先在台北車站的M7出入口丟汽油彈跟煙幕彈，接著利用現場混亂，持刀隨機攻擊路人，接著再前往南京西路捷運中山站一帶的百貨商圈，攻擊民眾。但在北車站第一時間，卻被見義勇為的余家昶，捨身阻止他用一整箱汽油彈攻擊的計畫，可能也因此避免掉更嚴重的傷亡。對於余先生的義行，台北市長蔣萬安今天表示，北市府將會頒發褒揚狀，也會向中央申請褒揚令，協助余先生入祀忠烈祠。台北捷運公司也會在捷運站找尋適合地點，為余先生設置紀念牌，對他表達最高感佩。

另外蔣萬安也透露，他在探視傷者過程中，有一名目前正在聯合醫院中興院區接受治療的民眾特別向市長請託，希望能找到案發當時在現場第一時間為他進行急救的兩位恩人。這位傷者表示，正是因為有兩位醫師即刻伸出援手，才讓他得以逃過一劫，目前順利恢復中。市府已經找到了這兩位熱心救人的顏姓父女檔台大醫師，他會專程去台大醫院，轉達這份感謝。