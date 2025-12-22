余家昶見義勇為阻更大傷亡要入祀忠烈祠？劉世芳：蔣萬安提議非常好

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（22）日赴立法院備詢前受訪。（資料照／記者盧素梅攝影）

27歲男子張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷，震驚社會。對於台北市長蔣萬安說要協助向中央申請褒揚令，希望英勇阻擋嫌犯的余家昶能入祀忠烈祠，對此，內政部長劉世芳今（22）日回應時時表示，根據了解，余先生是桃園市民，如果按照上次在處理「鏟子超人」這樣一個申請的程序的話，可能要跟桃園市政府來一起商量，「我們當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常好」。

立法院內政委員會今邀集內政部、、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

對於蔣萬安提到要向中央申請能讓余家昶入祀忠烈祠，內政部是否有收到申請？劉世芳上午赴立法院備詢前受訪時回應，目前還沒有收到。

劉世芳並表示，根據了解，余家昶是桃園市民，如果按照上次在處理「鏟子超人」這樣一個申請的程序的話，可能要跟桃園市政府來一起商量，「我們當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常好」。

