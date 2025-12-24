余家昶身殞家屬回捐善款 桃市府：與家屬討論運用

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）台北捷運台北車站周邊19日發生隨機攻擊案，設籍桃園市的余家昶攔阻殞命，桃園市長張善政今天表示，余家非常溫暖把捐款回捐市府，據了解是中壢仁海宮捐助的新台幣200萬元。

張善政出席就職3週年記者會後接受媒體聯訪表示，由於余家昶的戶籍位在桃園市，市府依規定讓他入祀桃園市忠烈祠，對於桃園市部分善心人士捐款，余家覺得經濟狀況還可以，又把捐款回捐給市政府，讓市府未來對於有需要的朋友，可以運用這筆捐款，他特別感謝余家昶的家屬，也會出席余家昶下週六於台北舉辦的公祭。

桃園市政府說，事件發生後中壢仁海宮捐助200萬元，關懷這次事件中的死傷者及其家屬，捐款由市府安排全數捐給余家，但余家表示要將這筆善款回捐給市府，市府表示，後續會與家屬討論如何運用。（編輯：龍柏安）1141224