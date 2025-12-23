余家昶遇事衝第一！母哽咽：不怨張文、別怪他爸媽

85歲余母悲慟表示，兒子深受父親影響，遇到事情總是第一個挺身而出。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，57歲余家昶為制止嫌犯張文，不幸遭利刃貫穿肺部刺中心臟，當場傷重身亡。85歲余母悲慟表示，兒子深受父親影響，遇到事情總是第一個挺身而出，曾告誡兒子「你這樣很傻」。

19日晚間，27歲嫌犯張文在捷運台北車站投擲煙霧彈，濃煙迅速瀰漫，當眾人倉皇逃離之際，余家昶上前試圖制止張文，雙方扭打過程中，張文以預藏的長刀刺向余家昶，利刃貫穿左側肺葉並刺中心臟，余家昶當場倒地，傷勢過重不幸身亡。

余家昶友人透露，余家昶生前曾提及，若再遇到類似鄭捷隨機殺人事件，「一定會挺身而出」，未料10年後一語成讖，最終以生命為代價，讓親友與社會各界哀痛不捨。

據了解，余家昶任職於金融業，平日往返桃園、台北通勤，每週六固定返鄉探望85歲的母親。余母表示，事發當晚便隱約感到不安，但並未即時得知噩耗，直到隔日透過新聞報導，加上兒子未如常返家，才驚覺情況不對，她致電媳婦詢問，對方因擔心她無法承受打擊而未說明實情，直至里長登門才得知兒子已不幸殞命。

得知兒子余家昶不幸殞命，余母多次哭到癱軟。（圖／東森新聞）

余母在受訪時，展現令人動容的寬容，她數度哽咽表示，雙方過往並無任何恩怨，也不認識張文，更不清楚其行兇動機。儘管失去愛子讓她痛苦萬分，她仍強調「我沒有怨他」，並指出這起事件是張文個人所為，與其父母無關，同時呼籲社會大眾不要將怒火延燒到張文的家人身上。

余母曾憂心勸英雄子別總衝第一

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，余母悲痛表示，余家昶深受父親個性勇敢耿直、樂於助人、講義氣影響，遇到事情總是第一個挺身而出，她曾多次告誡兒子，「你這樣很傻，為什麼總是衝第一？」未料最終竟發生憾事，余母哽咽直言，「做一個母親，失去一個兒子，真的很痛苦，心都碎了」，但她也說，兒子以生命守護他人，雖然萬般不捨，仍感到「以他為榮」。

