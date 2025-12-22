余家昶遭張文奪命！母聞死訊哽咽痛哭：早上才傳過訊息

第1位罹難者余家昶的媽媽。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站於12月19日晚間爆發隨機攻擊事件，造成包含嫌犯張文在內，共4人死亡。第1位罹難者余家昶在察覺異狀後，見義勇為上前制止歹徒，卻被砍了一刀，最終不幸喪命。余家昶的媽媽表示，兒子在早上還有傳訊息問候她，怎料晚上就出事，如今白髮人送黑髮人，也讓余媽媽忍不住哽咽痛哭。

余家昶在第一時間制止張文，但這也讓他不幸失去了生命，同時也擋下更大的傷亡發生。原本臨近週末，要返回桃園住家的他，卻突然沒有消息，讓在桃園老家等候的母親感到不對勁，直覺情況不妙。

余媽媽表示，那天早上兒子照常在LINE問候她，「每天都有LINE打招呼，那一天早上也不例外，但卻再也沒有回家，也沒打電話」，她心裡就開始慌了起來。擔心兒子安危的她，不斷撥打電話，甚至一度以為兒子還活著，直到真相揭曉，她整個人以淚洗面，難以承受失去孩子的痛苦。

余家昶小時候就跟著父親一起去忠烈祠幫忙，母親也教導他要當一個正直、有用的人。余媽媽哽咽地說，想到兒子在保護大家時，身上挨了刀，她的心也像是被千刀萬剮般一樣心痛。雖然心碎，但她仍以兒子為傲，期盼他能與同樣是軍人的丈夫一同進入忠烈祠，也坦言「那會讓我很開心」。

余媽媽表示，「我會學著慢慢放下，但他們再也回不來了」。余媽媽也透露兒子的個性，他除了正氣凜然，也十分孝順，平時會與父母視訊互動，每個週末都會返家探望，是她心中最溫暖的孩子。

