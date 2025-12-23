余家昶阻張文不幸喪命！余母淚吐「一句話」全網鼻酸

社會中心／張予柔報導



台北市19日下午約5點左右發生嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在台北車站及中山站一帶無差別攻擊民眾，造成4人死亡（含凶嫌）及11人受傷。其中57歲余姓男子見義勇為上前制止，不幸遭砍殺身亡，英勇行為感動社會。事發多日後，余家昶的母親出面受訪，語悲傷卻理性，呼籲外界停止指責兇嫌張文的父母，強調「事情是張文本人做的，與他的爸爸媽媽沒有關係」。









余家昶為救人不幸喪命！余母忍淚喊話「不要指責張文父母」盼兒能進忠烈祠

余媽媽痛失愛子數度淚崩，卻不忘表示「事情是張文本人做的，與他的爸爸媽媽沒有關係」。（圖／民視新聞）

根據《三立新聞》報導，余媽媽受訪時表示，自己並不清楚張文的犯案動機，過去大家都不認識他，也無任何恩怨，如今事情已經發生，張文也已離世，希望社會大眾不要再將怒氣轉向其父母，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。她坦言，或許張文內心承受極大的心理壓力，才會走上極端道路，並提及過去鄭捷案件，感嘆當前社會治安令人不安，民眾難免人心惶惶，呼籲大家提高警覺。最後，她也向政府喊話，希望爭取將兒子安奉進忠烈祠。

57歲余家昶在北車時見義勇為上前試圖阻止張文，卻遭從背後刺殺身亡。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，張文19日下午5時左右，先在台北車站M7出口B1通道點燃疑似煤油彈，並朝四周投擲煙霧彈製造混亂。當時余家昶見狀上前試圖制止，卻遭到張文砍殺，當場失去生命跡象。他隨即被送往台大醫院急救，但仍因為失血性休克7時19分宣告不治。張文犯案後並未停手，而是轉往捷運中山站一帶，在百貨公司周邊再度丟擲煙霧彈並砍傷多名路人與逛街民眾，最終於誠品南西店頂樓墜樓身亡。

57歲余家昶在北車時捨身救人。（圖／民視新聞）《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

